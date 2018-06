Napoli, cena Hamsik-De Laurentiis: l'addio è più vicino

di Eleonora Trotta

Marek Hamsik ha ribadito al presidente Aurelio De Laurentiis quanto già comunicato ai suoi compagni di squadra, prima della fine del campionato: vuole trasferirsi in Cina, dove guadagnerebbe circa 12 milioni a stagione. La ricca offerta è stata già accettata dal papà del calciatore, che ora ha l'arduo compito di ottenere quei 30 milioni di euro richiesti dal patron azzurro per il cartellino del capitano del Napoli. In uscita anche Jorginho: per lui, il Manchester City ha alzato l'ultima proposta da circa 50 milioni a stagione più bonus.



Passando all'Inter, oggi il club nerazzurro ha incontrato l'agente di Politano, Davide Lippi, per un confronto sul futuro dell'esterno offensivo. Confermato l'interesse, la società milanese studia la formula per abbassare le richieste del Sassuolo (25 milioni), con l'inserimento di alcune contropartite tecniche. Il calciatore ex Roma piace anche al Napoli.

