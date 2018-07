Napoli, da Meret a Fabian Ruiz: è tempo di annunci. Mandragora a Udine

di Eleonora Trotta

Il tempo di sistemare gli ultimissimi dettagli e poi il Napoli potrà annunciare il doppio colpo per la porta Meret-Karnezis. L'operazione complessiva da 27,5 milioni di euro soddisfa molto De Laurentiis: il portiere 21enne è sempre stato un suo pallino, anche quando i riflettori erano puntati su calciatori più navigati. Entro questa settimana i due guardiani faranno le visite mediche per poi aggregarsi al gruppo, atteso il 9 luglio al raduno di Castel Volturno. Appena Jorginho volerà in Inghilterra, sarà comunicato anche l'ingaggio di Fabian Ruiz: al Betis Siviglia andranno i 30 milioni della clausola.





OSTACOLI

Si registra invece una frenata sul fronte Lainer. Il Salisburgo, proprietario del cartellino, gioca al rialzo perché vorrebbe un sostituto all'altezza prima di rinunciare al laterale.

«Per lui è sicuramente un'occasione unica ma anche per noi è una situazione speciale. E' praticamente impossibile trovare un sostituto adeguato per Stefan. E' un giocatore che è cresciuto molto ed è importante per noi», le parole del ds del club austriaco, Christoph Freund, al quotidiano Salzburger Nachrichten.

Tornando all'Udinese, in uscita c'è anche Jankto: su di lui Sampdoria e Valencia.

Capitolo entrate: Mandragora (oggi a Udine per le visite mediche) sarà l'acquisto più caro dei friuliani, venti i milioni destinati alla Juventus, che con quest'operazione (la recompra è fissata a 24 milioni) fa sorridere soprattutto il bilancio della società. Ufficiale Lafont alla Fiorentina: il classe '99 ha firmato il contratto quinquennale.



