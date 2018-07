Napoli, De Laurentiis: «Darmian si avvicina ma serve l'ok di Mourinho»

«Darmian si avvicina ma serve l'ok di Mourinho». Così il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, sul possibile approdo del terzino del Manchester United alla corte di Carlo Ancelotti: «Per Rog ho ricevuto un'offerta importante e l'ho rifiutata ma mai dire mai: è arrivata un'offerta importante che può essere migliorata -aggiunge il numero uno del Napoli nella rubrica 'vero o falso' sulla radio ufficiale del club-. Per me il ragazzo è blindato, ma nel calcio non si sa mai. Grassi si avvicina alla Spagna? Non posso dire né vero né falso, stiamo verificando e si sono avvicinate anche altre squadre europee». Sempre in tema di mercato De Laurentiis smentisce di aver ricevuto offerte milionarie per Mertens e Insigne.



