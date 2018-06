Napoli, domani le visite mediche di Verdi. Inter, da Pinamonti a Zaniolo: giovani plusvalenza

di Eleonora Trotta

Inizia una settimana molto intensa per il Napoli, impegnato su più fronti di calciomercato. Da una parte le trattative Jorginho-City e Hamsik-Cina. Dall’altra le visite mediche, programmate per domani pomeriggio, dell'attaccante Simone Verdi.

Sperano di ottenere presto il via libera anche il centrocampista italo-brasiliano e il capitano slovacco. Nelle prossime ore, i Citizens riprenderanno i contatti con il ds Giuntoli per ridurre la distanza tra la nuova richiesta (60 milioni) e l’offerta (50 milioni più bonus). L’operazione era in via di definizione la scorsa settimana, ma al momento delle firme la società azzurra ha chiesto agli inglesi un ultimo sforzo.

Jorginho scalpita, il suo sì convinto al club di Guardiola risale allo scorso marzo. Tempi ancora più lunghi per la partenza di Hamsik. I tre club cinesi sulle tracce del calciatore devono infatti avvicinarsi ai 30 milioni di euro pretesi dal patron azzurro per il cartellino. Il centrocampista classe '87 ha da tempo un pre-accordo per un ricco contratto da 12 milioni a stagione.

Intanto, l'Inter è concentrata sulle cessioni. L'obiettivo è ripetere entro fine mese 'l'impresa' di giugno 2017: raccogliere, grazie alle plusvalenze, i 40 milioni di euro necessari per rispettare il fair play finanziario. Radu e Emmers (7 milioni) potrebbero trasferirsi così al Genoa, mentre Zaniolo e Pinamonti (8-10 milioni) al Sassuolo. Il ds Ausilio ha apparecchiato pure un'operazione con la Sampdoria per il ritorno di Eder. Il piano B prevede invece la cessione di un big tra Skriniar (al quale è stato offerto il rinnovo), Brozovic e Perisic.

