Napoli, ecco Fabian Ruiz: al Betis Siviglia 30 milioni di euro

di Eleonora Trotta

Il Napoli ha pagato la clausola (30 milioni) di Fabian Ruiz, come previsto anche dall'allenatore del Betis Siviglia. Il centrocampista classe '96, in crociera con la sua famiglia, ha fatto stamane una tappa in città: e ai tifosi che lo fermavano, ha confermato che presto sarebbe diventato ufficialmente un calciatore azzurro. Nei prossimi giorni, svolgerà le visite mediche e firmerà il contratto quinquennale da circa 2,3 milioni a stagione.

