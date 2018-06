Napoli, Lainer in pugno: affare da 12 milioni. Griezmann: «Resto all'Atletico Madrid»

di Eleonora Trotta

Dopo Simone Verdi, il Napoli potrebbe annunciare un altro acquisto: si tratta di Stefan Lainer, terzino destro del Salisburgo, classe '92. Scelto come riserva di Hysaj, il laterale è stato bloccato nelle scorse settimane, mentre ieri è stata raggiunta un’intesa di massima con la società austriaca sulla base di 10 milioni più due di bonus. L’operazione è alle battute finali, nelle prossime ore sono previsti nuovi contatti tra le parti. Intanto si avvicina il rinnovo di Sepe.

Capitolo uscite: Jorginho è virtualmente un calciatore del City (agli azzurri 50 milioni di euro); Hamsik spera di ottenere uno sconto sul suo cartellino, fissato sui 30 milioni di euro. I club cinesi che lo corteggiano si sono spinti infatti fino a 15-18 milioni di euro.



ANNUNCIO DAL MONDIALE

«Ho deciso di restare all'Atletico Madrid». Antoine Griezmann he mette fine alle voci di mercato che lo volevano al Barcellona. L'attaccante della Francia ha ufficializzato la sua scelta in un video - intitolato La decision - trasmesso dal canal Cero di Movistar+ e poi sui suoi profili social. «Questa è la mia casa», le parole di Griezmann sul suo profilo twitter.

