L'Inter stringe per Politano. Napoli, le cifre dell'affare Meret-Karnezis. Milan, c'è Halilovic

di Eleonora Trotta

Meret più Karnezis, il Napoli è ad un passo dal doppio colpo per la porta. Come raccontato, l'obiettivo del presidente Aurelio De Laurentiis era chiudere l'affare con l'Udinese questa settimana e i segnali delle ultime ore vanno in questa direzione. Confermate pure le cifre dell'operazione che dovrebbe essere ufficializzata nei prossimi giorni: quasi 30 milioni tra parte fissa e bonus. Per il portiere 21enne è pronto invece un quinquennale da circa 1,5 milioni a stagione a salire più i premi.

Attivissima pure l'Inter: è in programma un nuovo incontro con il Sassuolo per concludere la trattativa Matteo Politano. Il Milan batte un colpo: dopo la stangata UEFA (un anno senza Coppe in attesa del Tas), nella notte è stato bloccato il talento croato Halilovic, classe ‘96. Il centrocampista, con un passato nel Barcellona B, era stato proposto a diversi club italiani.

