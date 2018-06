Napoli, Lobotka con i soldi di Jorginho

di Eleonora Trotta

Sprint del Napoli per Lobotka. Il centrocampista del Celta Vigo, inseguito dall'Inter a gennaio, si avvicina al club azzurro, che lo considera la prima scelta per il post Jorginho. Nelle prossime ore, il ds Giuntoli cercherà così di abbassare la richiesta di 45 milioni degli spagnoli, puntando sulla volontà del calciatore, sponsorizzato dal connazionale Hamsik. Sulle tracce del classe '94 anche Arsenal, Tottenham e Olympique Marsiglia, ma la società campana sente aria di vantaggio.



Parte dei soldi per l'acquisto Lobotka arrivano dalla cessione di Jorginho al City (50 milioni): l'operazione con il club di Guardiola dovrebbe chiudersi entro mercoledì. Per la porta, sta predendo invece forma il progetto Sirigu più il giovane Lunin. L'attuale estremo difensore del Torino è valutato circa 5 milioni di euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA