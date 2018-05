Napoli, rinnovo Sarri: De Laurentiis ottimista, il tecnico prende tempo. Jorginho verso il City

di Eleonora Trotta

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, resta ottimista, ma preferisce non sbilanciarsi sul rinnovo dell'allenatore Maurizio Sarri. È consapevole dei dubbi che stanno accompagnando il tecnico in questi giorni, a cui si aggiungono i tormenti sulla prossima campagna acquisti, che registrerà una serie di addii illustri, a partire da Jorginho, ad un passo dal Manchester City. Poi c’è il discorso sugli obiettivi del club sui quali l’ex Empoli pretende chiarezza: non vuole perdere credibilità...

