Napoli, ritorno di fiamma per Aleix Vidal. Ancelotti congela Rui Patricio

di Eleonora Trotta

Resta attivissimo il ds del Napoli, Cristiano Giuntoli. Dopo aver incontrato, a Milano, la Sampdoria per Lucas Torreira, il dirigente azzurro ha raccolto nuove informazioni su Aleix Vidal. Il duttile esterno del Barcellona era stato trattato nelle precedenti sessioni anche da Roma, Inter e Siviglia. E adesso che è valutato circa 8-10 milioni si presenta come un'occasione ancora più interessante per le sue corteggiatrici italiane e spagnole (Villarreal, Valencia e club andaluso).

Sul fronte portiere si registra invece una frenata per Rui Patricio. L'accordo economico tra i club rimane, ma prima di chiudere l'affare Ancelotti vuole approfondire le altre opzioni Areola (Psg) e Leno (Bayer Leverkusen). Con l'arrivo di Buffon, l'estremo difensore transalpino avrebbe infatti meno spazio a Parigi.

