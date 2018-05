Sarri, accordo con il Chelsea: il tecnico atteso a Londra

di Eleonora Trotta

Il futuro di Maurizio Sarri si tinge di Blues. Il Chelsea ha trovato un accordo di massima con uno dei suoi agenti, Fali Ramadani, a Londra da tre giorni per sbloccare la trattativa impostata già nei mesi scorsi. Sul tavolo, un biennale più opzione per un altro anno da 4-5 milioni a stagione e un assegno da circa 4 milioni per liberare l'ex tecnico del Napoli. La clausola da 8 milioni verrebbe così trattata, ma c'è la disponibilità a valutare anche delle alternative, compresa quella di inserire nell'affare il cartellino di David Luiz. Il brasiliano, sul taccuino di Carlo Ancelotti, è tra l'altro in scadenza nel 2019: un termine che potrebbe agevolare le negoziazioni sull'asse Napoli-Londra.

KOULIBALY

In caso di nuovi feedback positivi, Sarri potrebbe raggiungere Ramadani già nelle prossime ore. Per lui sarebbe il secondo viaggio inglese in pochi mesi, dopo quello di fine marzo, quando in un aeroporto di Londra incontrò i vertici del Chelsea per impostare il nuovo ciclo. Sarri ha conquistato Abramovich per il suo gioco spettacolare e per i suoi metodi di lavoro. Gli stessi calciatori della formazione inglese stanno spingendo per la soluzione italiana, confortati dalle considerazioni di stima dei giocatori del Napoli. Secondo alcuni spifferi di mercato, Ramadani starebbe curando anche gli interessi di Koulibaly, storico obiettivo del Chelsea, inserito però da Ancelotti nella lista degli incedibili'. Nel frattempo, i legali del patron russo discutono con gli avvocati di Conte la liquidazione. L'ex ct della Nazionale italiana non fa sconti: pretende il rispetto della penale e il pagamento dello stipendio dell'ultimo anno, 11 milioni di euro. Lo Zenit, che ha proposto a Sarri un pluriennale da 6 milioni a stagione, osserva interessato.

VITTORIA PER DE LAURENTIIS

Ma la lunga attesa sta per finire: entro il week end i russi vogliono annunciare il prossimo allenatore. Insomma, per Aurelio De Laurentiis sarà comunque una vittoria. Dopo aver festeggiato l'ingaggio di Ancelotti e il suo compleanno, è pronto ad incassare pure i soldi della clausola di Sarri. C'è grande attesa ora attorno alle strategie del Napoli. Con l'ex manager del Bayern in stretto contatto con il presidente dei campani la lista degli acquisti è stellata, e soprattutto, composta da giocatori noti: Vidal, Boateng e Renato Sanches (Bayern Monaco), Benzema (Real Madrid), David Luiz (Chelsea), Areola (Psg). Non servirà quindi la mediazione dei procuratori, sarà lo stesso tecnico a sondare la disponibilità dei calciatori selezionati. Scontato, poi, il suo intervento per convincere uno tra Chiesa (Fiorentina), Suso (Milan) e Verdi (Bologna) a raggiungerlo.-Non solo Ancelotti al Napoli, la nuova serie A presenta tante altre novità in panchina. A Bologna valutano F. Inzaghi, Juric e Nicola come eredi di Donadoni; Tudor ha rotto con l'Udinese (Ventura è una delle idee); il Sassuolo tratta De Zerbi per il post Iachini. Il Cagliari pensa invece a Juric.

