Napoli, si avvicina Rui Patricio: allo Sporting 18 milioni

di Eleonora Trotta

Rui Patricio, scelto dal Napoli per sostituire Pepe Reina, è ad un passo dal trasferimento in Italia. Il club azzurro ha infatti raggiunto un accordo di massima sulla base di 18 milioni di euro con lo Sporting, grazie alla lunga e proficua mediazione dell'agente Jorge Mendes. In Portogallo hanno già salutato l'estremo difensore 30enne: a giorni dovrebbe sbarcare a Napoli per le visite mediche e firma.



La società lusitana si è già mossa per il nuovo portiere: piace Viviano, che alla Sampdoria potrebbe essere sostituito da Skorupski (su di lui anche il Bologna).



Ora il presidente De Laurentiis potrà concentrarsi sul centrocampo. E su Fabian Ruiz (Betis Siviglia), già nel mirino dei giallorossi. In uscita, vanno registrate le parole di Hamsik, molto tentanto da un'esperienza in Cina: «Ci siamo sentiti al telefono con Ancelotti, è un allenatore che ha vinto più di venti titoli. Lavorare con lui sarebbe un onore. Ha una mentalità vincente. Non ho chiesto la cessione: sono ancora un giocatore del Napoli e ho tre anni di contratto con il club». Il neo tecnico del Napoli ha parlato anche con Mertens: «E' stato convincente, è un onore giocare con lui».



Capitolo panchine: il Chievo ha confermato D'Anna; il Cagliari tratta Maran, Juric e Nicola; il Bologna cerca l'accordo con Filippo Inzaghi. Ufficiale Sergej Semak allo Zenit San Pietroburgo.





