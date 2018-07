â€‹Napoli, i tifosi non hanno dubbi: il sogno è Cavani

di Eleonora Trotta

C’è solo un bomber in grado di accendere la tifoseria del Napoli: Edinson Cavani, per tutti ‘Il Matador’. I segnali dell’attaccante uruguaiano sui social (ieri sera è stata pubblicata una storia su una cena a base di pizza) uniti ad alcuni sussurri stanno facendo sognare i sostenitori azzurri, in trepidante attesa per un colpo di calciomercato. L’acquisto in grado di: impreziosire la campagna acquisti di De Laurentiis e soddisfare le richieste di Ancelotti, alla ricerca di un centravanti europeo. Ma il produttore cinematografico è stato chiaro: «Cavani guadagna 20 milioni ogni 10 mesi, avere lui e non far giocare gli altri sarebbe grave. Ha comunuque il mio numero, se vuole mi chiama e si riduce lo stipendio e poi mi fa parlare con il Psg. So che vorrebbe tornare, ma quando è andato via per guadagnare il triplo non si è fatto scrupoli».



Il club transalpino valuta circa 70 milioni il cartellino del Matador. E Benzema? E' Il sogno di Carlo Ancelotti, che ha già allenato il francese in Spagna. In ogni caso, con l'eventuale partenza di uno tra Callejon e Mertens, De Laurentiis dovrà rinforzare il reparto offensivo. Ecco perché non va scartata ancora la pista Di Maria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA