Napoli, Verdi arriva a Villa Stuart: visite mediche in corso

di Valerio Cassetta

Visite mediche in corso per Simone Verdi. Arrivato a Roma in treno in tarda mattinata, l’ormai ex attaccante del Bologna si sta sottoponendo ai controllo medici di rito presso Villa Stuart. Più tardi incontrerà Aurelio De Laurentiis e firmerà il contratto che lo legherà al Napoli per i prossimi cinque anni. Già a gennaio Verdi era stato ad un passo dal vestire la maglia azzurra. Il ds Giuntoli ha continuato a seguirlo riuscendo a strapparlo ai rossoblù per 25 milioni di euro. Verdi è il primo rinforzo per il nuovo tecnico partenopeo, Carlo Ancelotti, che potrà utilizzarlo sia come vice-Insigne che come vice-Callejon. Terminati gli accertamenti, Verdi continuerà le vacanze e si ritroverà il 9 luglio a Castel Volturno per il raduno prima del ritiro in Trentino.



