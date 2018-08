Napoli vicino al doppio acquisto: Ochoa più Malcuit

di Eleonora Trotta

Guillermo Ochoa più Kevin Malcuit, il Napoli è sempre più vicino al doppio acquisto. Per il portiere messicano dello Standard Liegi, è stata raggiunta un'intesa di massima sulla base di un prestito oneroso e riscatto. L'operazione veleggia verso la meta, le parti sono al lavoro per limare i dettagli e annunciare a stretto giro l'acquisto. E dopo il sì del Lille, è a un passo anche il terzino classe '91 (10 milioni di euro), che ora comanda la lunga e affollata lista dei laterali cercati in questa sessione. Ancelotti avrebbe preferito il duttile Darmian (accostato ancora a Inter e Juve), ma il Manchester United continua a chiedere circa 20 milioni di euro per il suo cartellino. Di certo, il tecnico di Reggiolo si aspetta un attaccante importante e gli indizi delle ultime ore vanno sempre in direzione Belotti, con Zaza suo possibile erede in granata.

