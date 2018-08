Napoli, doppio acquisto: Ochoa più Malcuit. E Koulibaly rinnova

di Eleonora Trotta

Guillermo Ochoa più Kevin Malcuit: doppio acquisto per il Napoli di Carlo Ancelotti Per il portiere messicano dello Standard Liegi, è stata raggiunta un'intesa di massima sulla base di un prestito oneroso e riscatto. L'operazione veleggia verso la meta, le parti sono al lavoro per limare i dettagli e annunciare a stretto giro l'acquisto. E dopo il sì del Lille, ecco anche il terzino classe '91, atteso in Italia per visite mediche e firma (contratto di 4 anni più uno). De Laurentiis, prima della partita contro il Liverpool, ha ufficializzato l'accordo per il difensore: «Malcuit l'abbiamo preso, arriva a titolo definitivo, 12 milioni più bonus per un totale di 13». Ancelotti avrebbe preferito il duttile Darmian (accostato ancora a Inter e Juve), ma il Manchester United ha continuato a chiedere circa 20 milioni di euro per il suo cartellino. Di certo il tecnico di Reggiolo si aspetta un attaccante importante e gli indizi delle ultime ore vanno sempre in direzione Belotti, con Zaza suo possibile erede in granata. Intranto il presidente del Napoli ha annunciato anche il rinnovo del contratto di Kalidou Koulibaly: «Io non vendo, c'è Hamsik che è rimasto, Koulibaly che è il migliore nel suo ruolo e ha rinnovato con noi per i prossimi cinque anni. Abbiamo detto no a un'offerta da 90 milioni per lui, c'erano tre squadre pronte a prenderlo».

