Napoli, il Villarreal non molla Albiol. Buffon-Psg, atteso l'annuncio

di Eleonora Trotta

Raul Albiol è immerso nelle sue riflessioni, diviso tra il desiderio di giocare ancora nel Napoli e l'opportunità di tornare a casa, in Spagna. La tentazione Villarreal è forte, il club iberico è pronto a pagare la clausola di 6 milioni di euro presente nel suo contratto. Il possibile addio terrorizza De Laurentiis: per il patron dei campani non sarebbe infatti facile trovare un sostituto all'altezza del centrale classe '85, nei radar anche del Chelsea.

Intanto continua la caccia al portiere. Ieri il produttore cinematografico ha alzato l'offerta (fino a 25 milioni di euro) per Meret. Nei programmi del club, l'ex Spal dovrebbe essere affiancato da un estremo difensore più navigato, come Sirigu o Consigli. Così la Roma resta in pole position per Areola, mentre il Psg potrebbe decidere di tornare su Donnarumma, una volta annunciato Buffon. Nessun ostacolo con l'ex capitano bianconero: a breve verrà ufficializzato il suo contratto biennale.

