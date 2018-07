Napoli, visite mediche in gran segreto per Sabaly

di Eleonora Trotta

Visite mediche in gran segreto per Youssouf Sabaly. Entro le prossime ore, l'esterno del Bordeaux farà dei test medici per verificare le condizioni del suo ginocchio dopo l'infortunio al collaterale. Il Napoli, come stabilito nei giorni scorsi, vuole essere rassicurato prima di chiudere eventualmente l'operazione con il Bordeaux. Intanto l'Atletico Madrid che ha promesso Vrsaljko all'Inter, è in pressing su Arias, piano B del club azzurro. Il Psv temporeggiava da tempo: sperava in un'asta internazionale, e così è stato.

