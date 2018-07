Napoli, visite mediche per Karnezis: nel pomeriggio la firma

di Valerio Cassetta

Adesso la porta del Napoli è al sicuro. Dopo le visite mediche di Meret nella giornata di ieri, oggi è stato il turno di Orestis Karnezis, portiere in arrivo dall’Udinese. Il greco classe ’85 ha raggiunto la clinica romana intorno alle 8:00 ed è entrato nella statura dal retro. Terminati i test per l’idoneità sportiva, Karnezis firmerà il nuovo contratto negli studi della Filmauro con il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis. La scorsa stagione il portiere ha giocato in Premier League, in prestito dall’Udinese, ottenendo 16 presenze e 25 gol subiti con il Watford. Adesso è pronto per un'altra avventura in Italia: farà il vice al giovane Meret, in arrivo sempre dall’Udinese, a cui andranno in totale di 27,5 milioni di euro.

