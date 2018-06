Verdi: «Ho accettato la proposta del Napoli, già in contatto con Ancelotti»

Simone Verdi è un giocatore del Napoli. L'ufficialità è arrivata al termine dell'amichevole tra Italia e Olanda dallo stesso fantasista in uscita dal Bologna. «Ho parlato con Insigne, lo conosco da tempo. Sono felice sia stato lui il capitano. Ho accettato la proposta del Napoli e ho già parlato con Ancelotti - ha detto Verdi - Non è stato un no a Sarri, ma un sì alla città di Bologna, che mi ha dato la fiducia dopo la retrocessione con il Carpi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA