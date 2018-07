Arrivata l'offerta del Liverpool per Alisson: la Roma valuta

Entra nel vivo la vicenda di mercato di Allison: secondo l'Ansa sarebbe appena arrivata un'offerta scritta da parte del Liverpool per il portiere brasiliano della Roma, che il club giallorosso sta valutando. Nessuna conferma sulle cifre, ma si tratta di una proposta vicino alle richieste del ds Monchi, che valuta il giocatore oltre 70 milioni. In ogni caso, a Trigoria non si esclude a breve un possibile inserimento anche da parte del Chelsea.



Mentre Alisson si gode con la famiglia il mare della Sardegna il Liverpool ha deciso di rompere gli indugi con un'offerta scritta che si avvicinerebbe a 70 milioni di euro, bonus compresi. La cifra, secondo Klopp, dovrebbe convincere il ds della Roma Monchi a lasciar partire il portiere: in realtà il dirigente spagnolo vorrebbe chiudere a 75 milioni, e così le parti stanno lavorando per cercare di raggiungere un accordo. In caso di cessione del brasiliano, la Roma è pronta a sostituirlo con Areola del Paris Saint-Germain o con Robin Olsen, portiere classe 1990 del Copenaghen.

© RIPRODUZIONE RISERVATA