Parma-Gervinho: ore decisive. Visite e firme per Ospina, Campbell e Laxalt

di Eleonora Trotta

Parma letteralmente scatenato in questo finale di calciomercato. Dopo gli arrivi di Inglese e Grassi dal Napoli, il ds Faggiano aspetta la rescissione di Gervinho con l'Hebei, uno step necessario per il via libera e la firma con la società emiliana.

E non finisce qui. Il reparto offensivo potrebbe essere puntellato anche con Karamoh: il pressing del Parma è incessante, ma il giocatore non ha ancora sciolto le ultime riserve.



Intanto il Frosinone accoglie Joel Campbell. L’attaccante costaricano si è recato stamane a Villa Stuart per i controlli di rito, che anticipano la firma sul triennale.

Visite mediche pure per Castillejo e Laxalt, ultimi arrivi in casa Milan. L’esterno offensivo spagnolo si trasferisce con la formula del prestito e riscatto fissato a 18 milioni (Carlos Bacca ha effettuato il percorso inverso), mentre l’uruguaiano è stato valutato 18 milioni compresi i 4 di bonus. Il suo passaggio in rossonero permette così al Genoa di riscattare il cartellino di Lapadula. Chiusura su Ospina: il nuovo portiere del Napoli è in Italia per la solita trafila visite più firma.

