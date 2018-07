Pjanic agita il calciomercato. La Juve incontra l'agente di Caldara: offerte da Premier e Borussia Dortmund

di Alberto Mauro e Eleonora Trotta

E' sempre molto attivo Fabio Paratici. Il direttore sportivo bianconero oggi, a Milano, ha incontrato nuovamente Giuseppe Riso, agente di Mattia Caldara e Sime Vrsaljko: al centro del dibattito, il difensore classe '94 accostato al Borussia Dortmund e ai club della Premier League. Le offerte arrivate sui 35 milioni di euro stanno facendo riflettere la Juventus, orientata in un primo momento a trattenere il centrale ex Atalanta. Ma molto dipenderà dai sostituti e dalle opportunità del calciomercato. Tra i giocatori monitorati Godin, Savic e de Ligt, per il quale è in atto un'asta internazionale.

Intanto il Chelsea prepara il rilancio per Rugani. Il difensore è partito stamane per la tournée americana, ma con la testa altrove per il forte interessamento dei Blues. Il suo agente ha già l'accordo con i londinesi: pluriennale da 4 milioni a stagione, il doppio dello stipendio percepito a Torino.

In uscita anche Marko Pjaca: entro mercoledì, il croato dovrebbe scegliere la sua prossima destinazione. Piace all'estero, Samp e Fiorentina, con i blucerchiati in leggero vantaggio, ma molto dipenderà dalla volontà della Juve che vuole cedere il fantasista a titolo definitivo.



ASTA PJANIC

Da monitorare con attenzione anche l’evolversi della situazione Pjanic. Il bosniaco è partito con i compagni per New York, ma rimane nel mirino dei top club d’Europa. La Juve sta lavorando al suo rinnovo con ritocco dell’ingaggio, lui non ha espresso la volontà di lasciare Torino e Allegri lo considera imprescindibile, ma di fronte a un’offerta irrinunciabile – superiore agli 80 milioni – la dirigenza bianconera potrebbe valutarne la cessione. Il Manchester City ha smentito l’interesse ma a Guardiola Miralem piace eccome, al momento in pressing ci sono sempre Barcellona e Chelsea, che può far leva sugli ottimi rapporti con il suo nuovo agente Fali Ramadani. In caso di addio la Juve potrebbe sostituirlo con Milinkovic-Savic o Rabiot.

