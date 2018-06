Preziosi: «Perin alla Juve? I giocatori decidono». Il portiere a Torino per le viste mediche

I giocatori decidono». Il presidente del Genoa, Enrico Preziosi, non ha aggiunto altro sulla situazione di Mattia Perin, il portiere in procinto di trasferirsi dal club rossoblu alla Juventus: oggi è a Torino per le visite mediche. Al termine dell'assemblea sui diritti tv, Preziosi è uscito dalla sede della Lega Serie A assieme all'ad bianconero, Giuseppe Marotta, poi i dirigenti sono saliti a bordo di due auto diverse.

