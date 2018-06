Prima Kluivert e poi Ziyech: la Roma gioca di coppia

di Eleonora Trotta

C’è una linea sempre aperta tra Justin Kluivert e Hakim Ziyech: scambi e confronti sulle reciproche sensazioni, in una fase cruciale per il loro futuro. L’attaccante olandese si considera virtualmente un giocatore della Roma. Il centrocampista del Marocco (in gol ieri nell’amichevole contro l’Estonia) spera invece di esserlo presto, magari già nelle prossime settimane. Del resto, i recenti segnali sono incoraggianti: forte dell’accordo contrattuale con la versatile mezzala, il ds Monchi sta...

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO