Real Madrid, Pjanic, Verratti e Milinkovic gli obiettivi se parte Modric

Il Real Madrid è certo di riuscire a tenersi Luka Modric, ma ha pronto un piano per sostituirlo nel caso il 'registà croato andasse davvero all'Inter. Lo scrive il quotidiano sportivo 'As', spiegando che nella lista del presidente Florentino Perez ci sono tre nomi e che uno di questi giocatori verrà certamente acquistato nel caso di partenza dell'attuale n.10 'merenguè. I tre nel mirino del Real sono Marco Verratti del Psg, Miralem Pjanic della Juventus e Sergej Milinkovic-Savic della Lazio, che costano tutti cifre vicine ai cento milioni di euro, o anche di più nel caso del serbo della Lazio. Ma il Real non molla e tiene presente anche il nome del giovane olandese Frenkie de Jong, nuova stella dell'Ajax e obiettivo anche del Barcellona, tenendo presente che il club di Amsterdam prima di venderlo intende tenerlo per un'altra stagione. Attualmente, nella rosa dei campioni d'Europa, le alternative a Modric sarebbero l'altro croato Kovacic, ex Inter, e il giovane spagnolo Dani Ceballos, poco utilizzato da Zidane nella scorsa stagione, ma il nuovo tecnico Julen Lopetegui, che ieri ha ribadito di essere certo che Modric rimarrà, ha chiesto l'acquisto di un centrocampista di peso in caso di addio del miglior giocatore dell'ultimo Mondiale. Così anche in Spagna scrivono che se il prescelto del Real fosse Pjanic con i soldi in arrivo da Madrid la Juve 'darebbe l'assaltò a Milinkovic Savic, obiettivo non troppo segreto della dirigenza bianconera.

