Inghilterra, Real Madrid pronto all'assalto finale per Hazard

di Redazione Sport

Secondo il Daily Mirror il Real Madrid starebbe preparando un'offerta finale per il belga Eden Hazard prima che il mercato si chiuda in Spagna. Secondo il quotidiano inglese, il Chelsea continua a dire che il belga non si muoverà e accetterebbe solo un'offerta di oltre 200 milioni di euro che il Real Madrid non intende pagare. L'attaccante, da parte sua, non ha rinnovato il contratto con i «blue».

