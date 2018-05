Real Madrid sulle tracce di Eriksen, il nuovo Modric

di Redazione Sport

Per gli uni è l'erede di Andres Iniesta, che se ne è appena andato in Giappone, per gli altri è il sostituto naturale di Luka Modric, che a settembre compirà 33 anni. Il nome in ballo è quello di Christian Eriksen, 26enne danese del Tottenham, e le due squadre che se lo contendono - almeno stando a quello che scrive la stampa spagnola - sono ovviamente Barcellona e Real Madrid che avrebbero messo gli occhi sul talentuoso centrocampista degli Spurs per sostituire non due giocatori qualsiasi, ma due vere e proprie colonne degli ultimi anni. Arrivato a Madrid nel 2012, Modric col Real si è affermato e, soprattutto, ha vinto tutto il possibile «ma il tempo passa per tutti - scrive oggi 'Marcà - Succede per Ramos, 32 anni, per C.Ronaldo, 33 anni, e anche per Modric, che spegnerà le 33 candeline a settembre. E già il club sta pensando al futuro, anche senza nessuna fretta. E nel caso di Modric, il profilo che più gli si avvicina è appunto Christian Eriksen, centrocampista del Tottenham e della nazionale danese, con la quale giocherà la Coppa del Mondo in Russia». Ma sul giocatore è vivo anche l'interesse del Barcellona, scrive ancora il quotidiano spagnolo, «che conosce bene le qualità del danese e lo vede come erede naturale di Iniesta. Il giocatore è contento del Tottenham, ma è anche aperto a soluzioni che gli permetterebbero di fare un salto di qualità nella sua carriera». «In ogni caso di tratterebbe di un'operazione tutt'altro che semplice. Il Real sa bene quanto ha dovuto sudare per prendere dal club londinese Modric nel 2012 e, soprattutto, Gareth Bale un anno dopo. Daniel Levy, proprietario e presidente del Tottenham, si è guadagnato una meritata reputazione come uno dei negoziatori più duri (se non il più) del calcio europeo - conclude 'Marcà - Inoltre, ha appena rinnovato il contratto a Pocchetino e, attorno alla figura del tecnico, intende fare lo stesso con o giocatori più emblematici ed Eriksen è uno di questi».

