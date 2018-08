Real, Perez avvisa l'Inter: «La clausola rescissoria di Modric è di 750 milioni»

«L'unica possibilità che Modric se ne vada dal Real si verificherebbe se qualcuno pagasse la clausola rescissoria di 750 milioni di euro». A riportare questa frase di Florentino Perez, presidente del club campione d'Europa, è il sito di 'Marcà, giornale sportivo della capitale spagnola. Secondo Perez è impossibile che il 'registà croato se ne vada anche perché non risulta che voglia lasciare il club, nonostante le voci provenienti dall'Italia per le quali Modric sarebbe interessato alla soluzione di un suo 'sbarcò all'Inter. 'Marcà scrive anche che il giocatore dalla settimana prossima sarà a Madrid per allenarsi con i compagni in vista della finale di Supercoppa europea, che sarà la 'stracittadinà contro l'Atletico vincitore dell'Europa League. Viene anche fatto notare che le circostanze sono molto diverse rispetto a quanto successo a luglio con Cristiano Ronaldo. Infatti il portoghese, tramite il suo agente Jorge Mendes, fin dallo scorso mese di gennaio avrebbe fatto presente al Real l'intenzione di andarsene a fine stagione, mentre «ai piani alti del Santiago Bernabeu» nessuno ha mai avuto notizia di un analogo desiderio da parte di Modric, che anzi viene visto coinvolto più che mai nei destini del club.

