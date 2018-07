Roma, addio Malcom: l’attaccante va al Barça, con clausola da 400 milioni. Monchi studia il piano B

di Gianluca Lengua

La trattativa è finita come nessuno si aspettava: Malcom blocca l’affare tra Roma e Bordeaux dopo una chiamata del Barcellona e nonostante lo scambio di documenti avvenuto dai due club annunciato su Twitter. La promessa al giocatore di uno stipendio raddoppiato (da 2,5 milioni a stagione dei giallorossi a 5 dei blaugrana e una clausola da 400) e un’offerta di 41 milioni più 2 di bonus ai francesi sono bastati per cambiare il destino dell’attaccante che ieri sera era già in volo per la Capitale. Appena ascoltata l’offerta dei catalani, l’agente dell’esterno ha ingranato la retromarcia con Monchi che durante la scorsa notte ha fatto il possibile per cambiare le carte in tavola, addirittura alzando l’offerta per i francesi. Non c’è stato nulla da fare, quando il Barça chiama è quasi impossibile dire “no” e quindi Malcom già oggi potrebbe atterrare in terra catalana e domani svolgere le visite mediche. I giornali spagnoli piazzano in prima pagina la foto del brasiliano e spiegano “Il Barcellona chiude l’acquisto di Malcom con il Bordeaux a causa delle difficoltà avute per arrivare a Willian”.



Monchi a Trigoria non si dà pace perché aveva trovato l’esterno giusto da consegnare a Di Francesco in alternativa a Under, il ds romanista dovrà ricominciare da capo passando in rassegna tutti i possibili nomi da piazzare sulla fascia: Pulisic del Dortmund, Oyarzabal ventunenne del Real Sociedad, Berardi, Suso, Forsberg, Chiesa e Bailey.

