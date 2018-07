Roma, Alisson è un addio da record: â€‹mai un portiere è stato pagato tanto

di Stefano Carina

«Voglio ringraziare i tifosi giallorossi». Cinque parole per voltare pagina. Alisson è un calciatore del Liverpool. L’ufficialità arriverà nelle prossime ore quando il brasiliano svolgerà le visite mediche per conto della società inglese che verserà nelle casse giallorosse 75 milioni (bonus compresi), cifra record per un portiere. Il vuoto tecnico che il 25enne di Novo Hamburgo lascia sarà però difficile da colmare almeno nel breve periodo. Ne è consapevole...

