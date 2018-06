Roma, Alisson non è solo Real

di Stefano Carina

Archiviato con successo Kluivert (ieri la firma) e continuando a monitorare a fari spenti sia quanto accade per Ziyech (prossimo obiettivo: è lui il sostituto del partente Nainggolan), Fernandes (svincolatosi dallo Sporting Lisbona) e Berardi, Monchi in questa seconda metà del mese si concederà una piccola pausa in entrata, dedicandosi alle cessioni. Alla Roma serve rientrare di una plusvalenza di una quindicina di milioni entro il 30 giugno. L’ideale sarebbe liberarsi degli elementi della rosa non considerati...

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO