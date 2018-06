Roma, Alisson a un passo dal Real Madrid: decisiva la prossima settimana

di Gianluca Lengua

Da domani ogni giorno della prossima settimana sarà determinante per il futuro di Alisson al Real Madrid. Il portiere del Brasile impegnato in Russia con la nazionale, aveva chiesto di concludere la trattativa prima dell’inizio dei match per restare concentrato sul Mondiale. Così non è stato, quando i verdeoro scenderanno in campo stasera contro la Svizzera, Alisson sarà ancora un portiere della Roma. L’agente Ze Maria si trova in Russia per assistere alla gara d’esordio del suo assistito, nei giorni scorsi l’entourage del giocatore è stato avvistato a Madrid dove si sarebbero definiti la durata del contratto (5) e lo stipendio (5 milioni a stagione). Da limare l’accordo tra la Roma e la squadra di Florentino Perez, i giallorossi vorrebbero incassare dalla cessione la cifra record di 80 milioni di euro, dalla Spagna fanno sapere che l’accordo è stato raggiunto per 70 più bonus, mentre fonti vicino al Real garantiscono che il bonifico che sarà inviato a Pallotta non supererà i 60 milioni. Insomma, mancano dei dettagli, ma l’affare sembra fatto: Ze Maria la prossima settimana potrebbe andare a Trigoria per un appuntamento con Monchi e Baldissoni e chiudere definitivamente una trattativa che farà entrare nelle casse romaniste una plusvalenza record.

