Roma, Bianda a un passo: 4 milioni al Lens e un contratto di 5 anni

di Gianluca Lengua

Monchi è pronto a mettere a segno il quinto acquisto di questa convulsa estate giallorossa. Il nome è William Bianda, classe 2000 difensore centrale del Lens: il club di Ligue 2 incasserà 4 milioni di euro dalla Roma, mentre il calciatore francese firmerà un contratto di 5 anni. Già nel giro della nazionale Under 18, Bianda ha esordito nel Red Star per poi approdare nel Lens dove ha totalizzato nella scorsa stagione 7 apparizioni in totale, due in campionato e una in coppa di Francia. Precisione nel lancio, corsa, fisicità e visone di gioco sono solo alcune delle caratteristiche che che hanno convinto Monchi a investire in questo difensore che negli anni potrebbe diventare uno dei cardini della difesa giallorossa.

