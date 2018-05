Roma, Meunier del Psg è il nome per la fascia destra

di Stefano Carina

Fascia senza padroni. Non solo in avanti, nel tridente offensivo, dove Di Francesco a destra chiede un rinforzo che possa alternarsi con Under. Il discorso si estende anche al ruolo di terzino dove Eusebio vuole un nuovo innesto. Il che invita ad alcune riflessioni visto che la Roma può già contare su Peres, Florenzi e Karsdorp. Il primo è sul mercato (piace al Besiktas che segue anche Gerson); il nazionale azzurro è alle prese con un rinnovo non scontato (in settimana nuovo incontro con l'agente Lucci) e l'olandese, dopo un anno di stop, non può garantire, almeno in avvio, la titolarità in una squadra che non vuole perdere terreno per lo scudetto e replicare, se possibile, l'avvincente percorso in Champions dell'ultima stagione. Serve quindi un calciatore pronto, affidabile sia tecnicamente che fisicamente. Monchi a fari spenti sta seguendo cosa accade al Psg, dopo l'arrivo del nuovo tecnico Tuchel.



