Roma, chiuso l'accordo per Malcom: 32 milioni al Bordeaux. A breve nella Capitale

di Gianluca Lengua

La Roma piazza il colpo Malcom dopo giorni di trattative serrate tra il club giallorosso e il Bordeaux. L’esterno ha raggiunto l’accordo con Monchi sulla base di 5 anni a 2,5 milioni a stagione mentre al club francese saranno corrisposti 32 milioni di euro più 4 bonus. Malcom è il dodicesimo acquisto del mercato estivo di Monchi, l’ultimo in ordine temporale è stato il portiere Olsen che oggi alle 20.30 atterrerà a Roma e poi volerà negli Stati Uniti a seguito della squadra che da ieri è in tournée a San Diego per disputare l'International Champions Cup. Stesso iter anche per Malcom (oggi non si è allenato con il Bordeaux), già domani dovrebbe atterrare nella Capitale, svolgere le visite mediche e poi raggiungere la California dove aspettarlo ci sarà Di Francesco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA