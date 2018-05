Roma, ecco Coric: a Villa Stuart per le visite mediche

di Gianluca Lengua

Questa mattina il nuovo acquisto della Roma Ante Coric è stato accompaganto alla clinica Villa Stuart per svolgere le visite mediche in vista del nuovo contratto. Il centrocampista firmerà un accordo fino al 2023, Monchi si è aggiudicato le sue prestazione garantendo alla Dinamo Zagabria 7 milioni più 1 di bonus. È il primo acquisto del mercato estivo messo a segno dal direttore sportivo giallorosso: 21 anni e ha collezionato 143 presenze con il club croato (di cui 8 in Champions League), mettendo a segno 23 gol e 24 assist totali.



