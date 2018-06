Roma, ecco Cristante: «Pronto per la Champions». Domani visite mediche e firma

di Gianluca Lengua

L'affare tra la Roma e Bryan Cristante si è definitivamente chiuso dopo l'incontro di ieri tra Monchi e i dirigenti dell'Atalanta. Il centrocampista è sbarcato alle 19.10 all'aeroporto di Fiumicino, domani si sottoporrà alle visite mediche e firmerà il contratto che lo legherà alla Roma per i prossimi cinque anni: «E’ un obiettivo che volevo raggiungere, sono pronto per la Champions. Non ho ancora parlato con Di Francesco», ha detto ai cronisti in attesa. La formula è quella del prestito biennale a 5 milioni di euro e il riscatto obligatorio da esercitare nella prossima stagione a 25 milioni di euro. Al calciatore andranno 1,5 milioni di euro più bonus, nella trattativa potrebbe rientrare anche Tumminello.

