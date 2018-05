Roma, ecco Marcano: domani l'arrivo, giovedì visite mediche e firma

di Gianluca Lengua

Ivan Marcano sarà a breve un nuovo calciatore della Roma. Il club giallorosso domani accoglierà il difensore del Porto che sbarcherà all’aeroporto di Fiumicino in serata, il giorno seguente sono in programma le visite mediche e la firma sul contratto che lo legherà ai giallorossi per i prossimi tre anni (scadenza 2021) con uno stipendio di circa due milioni di euro. Il centrale arriva a parametro zero e dopo quattro anni passati nel club portoghese: 46 presenze e 7 gol in stagione, lo spagnolo classe ’87 è forte nel gioco aereo e una buona impostazione di gioco. Monchi ha battuto la concorrenza del Valencia che ha provato a inserirsi nella trattativa senza successo sfruttando la sua voglia di tornare in Spagna dopo le esperienza in Grecia, Russia e Portogallo.

