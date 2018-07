Roma, Gerson in prestito alla Fiorentina. Monchi insiste per Olsen, Malcom dà la priorità al club giallorosso

La Roma riuncia al terzo brasiliano. Dopo Bruno Peres e Alisson, anchei Gerson lascia il club giallorosso e passa ufficialmente in prestito alla Fiorentina. La società di Pallotta, con una nota, ha comunicato di avere sottoscritto con il club viola il contratto per la cessione a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2019, dei diritti alle prestazioni sportive del centrocampista. Gerson, arrivato alla Roma nel 2016, ha disputato 42 partite in giallorosso, realizzando due reti proprio in casa della Fiorentina. Monchi, intanto, stringe per il portiere Olsen, titolare della nazionale svedese e attualmente tesserato in Danimarca per il Copenaghen: l'offerta del ds è di 10 milioni. Possibile chiusura dell'affare con 12 milioni. In queste ore Monchi presenterà anche la proposta economica al Bordeaux per avere l'esterno offensivo Malcom: 35 milioni, con pagamento biennale. Il brasiliano, 21 anni, ha già dato la sua disponibilità: il suo manager, atteso oggi in Francia, ha incontrato ieri sera il ds, proprio per chiarire la posizione del giocatore che preferisce la Roma all'Everton. Posizione confermata con un cuoricino messo su Instagram da Malcom sulla foto pubblicata dal connazionale Fuzato, quando il giovane portiere è stato immortalato a Fiumicino con la sciarpa giallorossa. Il Porto ha contattato Monchi per avere Jesus: l'offerta c'è, ma il difensore per ora preferisce restare a Trigoria,





