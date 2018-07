Roma, Gerson verso la Fiorentina in prestito con obbligo di riscatto

di Gianluca Lengua

Gerson si decide a lasciare la Roma per andare a giocare con più continuità, la meta scelta è la Fiorentina dove lo scorso 5 novembre segnò la sua unica doppietta in maglia giallorossa. La carriera del brasiliano, acquistato dal Fluminense dall’ex ds Sabatini per 20 milioni, non è mai decollata e nell’ultimo anno con Di Francesco ha strappato solo qualche gara da titolare (31 presenze), ma nulla che potesse convincere Eusebio e Monchi a puntare su di lui. È per questo che la dirigenza romanista sta chiudendo la trattativa con i viola sulla base di un prestito con diritto di riscatto che porterà Gerson a giocare in un piazza con meno pressioni rispetto a quella della Capitale, in cui potrà dimostrare il suo vero talento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA