Roma, il Siviglia chiama Monchi: per N’Zonzi c’è lo sconto

di Stefano Carina

Più che una chiusura è sembrato un invito a farsi avanti: «N’Zonzi è un punto fermo del Siviglia e mi auguro continui con noi. Chi lo vuole dovrà pagare la clausola o presentare un’offerta che la società riterrà conveniente». Le parole del tecnico del club andaluso, Pablo Machin, anziché far calare il sipario in anticipo sulla telenovela estiva legata al francese, regalano due certezze 1) Il mediano è sul mercato 2) Per prenderlo, nel momento in cui già...

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO