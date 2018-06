Roma in missione nella penisola iberica: blitz di Monchi in Spagna e Portogallo

di Stefano Carina

Il tour europeo di Monchi non conosce soste. Venerdì prima tappa a Montecarlo per parlare, lontano da sguardi indiscreti, con Raiola di Justin Kluivert. Poi ritorno a Roma nel tardo pomeriggio dove ha presenziato all’arrivo di Marcano e in serata ha incontrato Massara per definire gli ultimi dettagli per il ritorno del dirigente a Trigoria, prontamente ufficializzato ieri. Il tempo di qualche ora di sonno e di prima mattina di nuovo in volo: destinazione Spagna. Chi pensa ad un viaggio di piacere (rivedere la famiglia) si sbaglia....

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO