Roma, ipotesi Taison per chiudere il cerchio sulla fascia

di Stefano Carina

Nzonzi ma non solo. Il rush finale di mercato potrebbe regalare nuove sorprese a Di Francesco. Una volta ultimato il trasferimento del mediano alla Roma (operazione complessiva che va in porto per 26,65 milioni più 4 di bonus; il francese, che ha scelto la maglia numero 42, ha firmato un quadriennale da 3,5 milioni a stagione, compresi i premi), Monchi infatti non ha perso tempo e ha iniziato a lavorare sull’esterno offensivo. Nelle ultime ore sta circolando con insistenza il nome di Taison che, per alimentare l’indiscrezione, ha inserito due like sotto altrettanti video postati dall’account ufficiale della Roma. Poi, su Instagram, ci ha pensato Juan Jesus ad invitare l’amico a raggiungerlo in Italia (“Só vem!” accompagnato dalle emoticons di un aereo e della bandiera italiana). A sorprendere ancor di più è stata la replica di Taison: «Sto arrivando!». Al netto dei siparietti social, sull’interesse giallorosso arriva la parziale conferma dell’agente Diego Dornelles: «Un manager italiano è venuto da noi per capire se ci fossero le condizioni per trattare il giocatore. E la possibilità di andare avanti esiste».

L’ORA DELLE SCELTE

La situazione appare chiara: Taison, tramite un agente italiano, si sta offrendo alla Roma. Monchi (che allo Shakhtar segue anche Marlos) è stuzzicato dall’idea ma vuole prima l’ok di Di Francesco. Il profilo, infatti, non corrisponde a quello che cerca Eusebio. L’attaccante del club ucraino, infatti, gioca a sinistra ed è di piede destro. Eusebio invece vorrebbe un mancino che giochi sulla fascia opposta. Il valore però del calciatore, implica delle riflessioni che ds e allenatore stanno facendo, consapevoli tuttavia di avere già nel ruolo Perotti, El Shaarawy e Kluivert. Servirebbe almeno una partenza che al momento appare remota. Intanto, come spesso capita, nelle ultime ore di mercato arrivano anche delle occasioni last-minute. Una è Cornet. Lui sì che - in teoria - corrisponderebbe all’identikit cercato dall’allenatore abruzzese, ma Monchi non è convinto fino in fondo Intanto dalla Francia parlano di un interesse del Milan per Gonalons. Capitolo cessioni: Gyomber al Perugia.



