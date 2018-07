Da Berbatov a Milinkovic fino a Malcom: quelli della retromarcia

di Alberto Abbate

Tu chiamali se vuoi ripensamenti. Rombo di tacchetti, poi subito marce indietro di giocatori in preda a improvvisi tormenti. Così precipita prima di decollare il colpaccio della Roma perché Malcom nemmeno sale sul volo, causa estrema chiamata da Barcellona. Monchi adesso prova a metterci una pezza, ma la memoria del calcio insegna che spesso il tradimento last minute si consuma con questa freddezza. Berbatov fece addirittura litigare Fiorentina e Juventus, salvo lasciare entrambe con un palmo di naso, per accasarsi poi in...

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO