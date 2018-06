Roma, se parte Alisson pronta la strana coppia Meret-Olsen

di Stefano Carina

Sessanta milioni. È la base sulla quale il Real Madrid ha impostato la trattativa per arrivare ad Alisson. Come Raiola ha avuto un ruolo cruciale nell’arrivo di Kluivert nella Capitale, l’agente del portiere, coadiuvato da due intermediari, sta svolgendo lo stesso compito per il club di Madrid. Che ancora non ha inviato nessuna offerta officiale a Trigoria, lasciando agire i procuratori. Decisivi ai fini della trattativa saranno i bonus, capaci di alzare la valutazione e avvicinarla a quello che chiede Monchi. Il ds, infastidito dall’atteggiamento dei Blancos, soprattutto nel far veicolare messaggi e propositi attraverso i media di riferimento anziché contattarlo direttamente, aspetta un segnale ufficiale. Intanto però si guarda attorno. La Roma non può farsi trovare impreparata quando ci sarà l’affondo definitivo per il brasiliano.



