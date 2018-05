Roma al lavoro per il futuro: Monchi pronto a chiudere per il talento Coric

di Gianluca Lengua

Il ds Monchi avrebbe già messo a segno il primo acquisto: si tratta di Ante Coric, trequartista classe ‘97 della Dinamo Zagabria. Per portare il croato nella Capitale, Pallotta dovrà sborsare 7 milioni più 1 di bonus, qualcuno avrebbe già visto il giocatore a Roma, ma il club ha smentito. Monchi, sempre per questioni di mercato, è andato a Lisbona con Balzaretti (nel mirino Battaglia dello Sporting e Talisca del Benfica che ora gioca al Besiktas). Mentre in Olanda ufficializzano l’arrivo di Karsdorp (buon segno) domenica 27 maggio per la partita d’addio al calcio di Dirk Kuyt, la Roma si concentra sulla gara di domani sera con il Cagliari. Non ci saranno di sicuro Defrel, Strootman e Perotti (oltre a Jesus squalificato): l’olandese è ancora alle prese con la contusione al costato, ma sta migliorando in vista della Juventus; discorso simile per l’attaccante argentino, fermo per una distorsione alla caviglia rimediata ad Anfield. Alla Sardegna Arena, Di Francesco potrebbe far riposare Florenzi e De Rossi, schierando Peres e Gonalons.

