La Roma volta pagina: Neres e Pulisic sul taccuino di Monchi

di Stefano Carina

Un brutto colpo da digerire e metabolizzare. A tal punto che la Roma, una volta perso Malcom, sta valutando se adire le vie legali contro il club francese. Il brasiliano si trasferisce al Barcellona. Il Bordeaux incassa 41 milioni, più 1 di bonus, e l'entourage del calciatore porta a casa un quinquennale da 5 milioni a stagione. Inutile il tentativo di Monchi di far rispettare un accordo ormai definito a tal punto che proprio la società transalpina aveva voluto pubblicizzare con una nota anomala l'intesa raggiunta. Roma beffata, dunque, quando pensava ormai di essersi aggiudicata un talento dal sicuro avvenire. La documentazione firmata dai dirigenti giallorossi lunedì e trasmessa via fax non è stata però rinviata a Trigoria dal club francese. Essendo la firma del calciatore subordinata alle visite mediche, Monchi s'è ritrovato così con nulla in mano.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO