Roma, è fatta per Malcom: Monchi chiude per 35 milioni più bonus

di Stefano Carina

Malcom-Roma, ci siamo. Il brasiliano, non convocato dal Bordeaux per l’amichevole odierna contro l'Union Berlino, è ad un passo dal club giallorosso. Manca ormai soltanto l’ufficialità ma ieri, in tarda serata, anche da Trigoria, sempre restii a sbilanciarsi su operazioni di mercato, trapelava un forte ottimismo: «Siamo fiduciosi». A tal punto che nel club si sta già pensando alla strategia social da adottare nelle prossime ore quando l’affare sarà definito anche nei dettagli. Mancano soltanto quelli. L’accelerazione voluta da Monchi, all’indomani della certezza di avere in tasca i 72,5 milioni (62,5 +10) del Liverpool per Alisson, ha sorpreso addirittura il club francese.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO