Nella Roma di Pastore non ci sarà Nainggolan

di Stefano Carina

La direttiva del calciomercato che sta portando avanti Monchi è duplice: aumentare il tasso tecnico del palleggio in mediana e regalare di conseguenza più qualità e gol ad una squadra che lo scorso anno ha concluso la stagione con il quinto attacco del campionato (61 reti in 38 gare). Così si spiegano gli arrivi di Cristante e Kluivert ma soprattutto il prossimo acquisto di Pastore. Per il quale c’è stato il via libera di Di Francesco. Il tecnico abruzzese, ieri a Trigoria, ritiene infatti che l’argentino possa giocare tranquillamente sia nel 4-3-3 come mezzala che nel 4-2-3-1 nel ruolo di trequartista dietro Dzeko. Ed è proprio su questa doppia matrice tattica che, almeno in partenza, sarà impostata la Roma della prossima stagione.



